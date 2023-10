Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Unfall am Bahnübergang +

Landkreis Osterholz (ots)

+ Unfall am Bahnübergang + Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagabend kam es am Bahnübergang an der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge passierte ein 55-jähriger aus noch ungeklärter Ursache bei geschlossener Schranke den Bahnübergang. Als er die Gleise betrat wurde er von einem herannahenden Personenzug erfasst. Der 55-jährige verstarb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bahnstrecke und die Bremer Straße wurde für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

