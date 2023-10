Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Wohnhaus/ Unbekannter steigt durch geöffnetes Fenster ein

Kleve (ots)

Am Montag (02. Oktober 2023) gegen 09:30 Uhr nutzten Unbekannte die Möglichkeit eines weit geöffneten Fensters aus und stiegen in ein Wohnhaus an der Flutstraße ein. Durch das Erdgeschossfenster gelangten die Täter direkt in das Schlafzimmer der 92-jährigen Bewohnerin und entwendeten eine Schmuckkassette, den Personalausweis, ein Mobiltelefon der Marke Apple und eine dreistellige Summe an Bargeld. Auf der Flucht ließen die Unbekannte die Schmuckkassette im Vorgarten zurück und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Bewohnerin befand sich zur Tatzeit im Garten hinter dem Haus. Als sie nur kurze Zeit später nach vorne ging, sah sie noch eine männliche Person, die circa 1,60 m groß gewesen sei, mit zierlicher Statur, blonden Haaren und dunkler Kleidung. Wer Hinweise zum Unbekannten geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell