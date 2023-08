Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Schmorbrand

Gernsbach (ots)

Im Ortsteil "Hilperstau" kam es am Montag gegen 16.20 Uhr zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Grund hierfür dürfte ein kleinerer Schmorbrand in einem Transformatorenhaus in der Hauersäckerstraße gewesen sein. Nach bisherigen Feststellungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an einem Kabelendverschluss ausgelöst worden sein. Die Löschung des Brandes erfolgte durch einen Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens. Ferner rückten vorsorglich Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach aus. Die Hauersäckerstraße wurde für eine Viertelstunde gesperrt.

/gi

