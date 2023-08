Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Abfalleimer in Brand geraten

Haslach im Kinzigtal (ots)

Für das Anrücken zweier Streifenbesatzungen sowie sechs Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sorgte am Montagnachmittag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im der Straße "Innerer Graben". Nach derzeitigen Feststellungen dürfte ein Abfalleimer in Brand geraten sein, was eine Schwärzung der Wände zur Folge hatte. Möglicherweise ist die Entstehung auf eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe zurückzuführen. Den vor Ort eingetroffenen Einsatzkräften der Feuerwehr Haslach gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Verletzt wurde durch die Flammen niemand. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

