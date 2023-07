POL-RE: Herten: Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Recklinghausen (ots) - Ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Mülheim an der Ruhr war am Dienstagnachmittag (17:20 Uhr) an der Ewaldpromenade unterwegs. Von hier aus wollte er die Max-Planck-Straße an einer Querungshilfe überqueren. Der Radfahrer bremste im Bereich der Straße stark ab, da ein 51-jähriger Autofahrer aus Rhede auf der Max-Planck-Straße fuhr. Bei dem Bremsmanöver stürzte der 68-Jährige über den Lenker ...

