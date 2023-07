POL-RE: Recklinghausen: Fahndung mit Fotos nach versuchtem Raub - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten Ford Focus. Der Wagen stand am Montag, zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr, an der Ecke Hilbertstraße/Hochstraße. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Das zuständige Verkehrskommissariat nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr