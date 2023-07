POL-RE: Waltrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten Am frühen Dienstagmorgen (03:30 Uhr) lösten unbekannte Einbrecher die Alarmanlage eines Ladenlokals am Wulfener Markt aus. Sie hebelten die Eingangstür auf und nahmen E-Zigaretten aus dem Kassenbereich mit. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Haltern am See Zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ...

mehr