POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer leicht verletzt - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag war ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Essen auf der Beckstraße in Richtung Norden unterwegs. Gegen Mitternacht sei er von einem unbekannten Autofahrer geschnitten worden, sodass er hatte ausweichen müssen. In Folge dessen sei er dann gestürzt. Ein Unbeteiligter meldete den leicht Verletzten an die Rettungs- und Einsatzkräfte. Er selbst hatte das Unfallgeschehen nicht gesehen. Der Essener wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Vor Ort ergaben sich nämlich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen oder den Autofahrer, der den Fahrradfahrer geschnitten haben soll. Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen. Den Zweiradfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und möglichen Beteiligten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell