POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter Autofahrer gesucht - Linienbus ausgebremst

Recklinghausen (ots) - Herten Am Freitag (16.10 Uhr) wurde ein Einbrecher dabei erwischt, wie er plötzlich in einer Wohnung an der Kaiserstraße stand. Bei Erblicken des Berechtigten rannte er sofort davon. Um in die Wohnung zu gelangen hatte er zuvor die Scheibe einer Tür eingeworfen. Die Geräusche machten den Berechtigten aufmerksam, der sich zu dieser Zeit in der ...

