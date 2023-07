Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrp: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Freitag (16.10 Uhr) wurde ein Einbrecher dabei erwischt, wie er plötzlich in einer Wohnung an der Kaiserstraße stand. Bei Erblicken des Berechtigten rannte er sofort davon. Um in die Wohnung zu gelangen hatte er zuvor die Scheibe einer Tür eingeworfen. Die Geräusche machten den Berechtigten aufmerksam, der sich zu dieser Zeit in der Nachbarwohnung befand, und er ging nachsehen. Den flüchtigen Einbrecher beschrieb er wie folgt: 25-30 Jahre alt, ca. 1,60m groß, kräftige/trainierte Statur, sehr korpulente Oberschenkel, dunkler Hautton, graues T-Shirt, ausgewaschene helle Jeans.

Gladbeck

An der Enfieldstraße hebelte ein Unbekannter am vergangenen Dienstagabend eine Tür einer Sporthalle auf und entwendete zwei Bälle. Der Hausmeister, der zufällig um 17.45 Uhr an der Sporthalle vorbeigelaufen war, hatte verdächtige Geräusche gehört und einen Mann angetroffen. Festhalten konnte er ihn jedoch nicht. Angaben zum Flüchtigen: etwa 1,75m groß, kurze schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, schwarze Bekleidung (T-Shirt und Hose), viele Tätowierungen.

Acht Jugendliche verschafften sich am Samstagabend, zwischen 18 und 19 Uhr, Zugang zur Laube eines Vereinsheims an der Roßheidestraße. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten mehrere Getränke. Später entkamen sie unerkannt. Zeugen gaben der Polizei den Hinweis auf die Gruppe. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Bottrop

Am Samstag versuchten zwei unbekannte Männer in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Karl-Wessels-Straße einzubrechen. Über einen Zaun gelangten sie in den Garten. Dort versuchten mit Hilfe eines Gartenrechens die Terrassentür aufzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch. Sie ließen einige Minuten später von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Eine Videokamera erfasste die Täter während der Tat: 1. Person: ca. 20-35 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schlank, schwarze Jacke mit Kapuze, rotes Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe, orangefarbene Handschuhe 2. Person: ca. 20-35 Jahre alt, etwa 1,80m groß, korpulent, graue Cappy mit weißem Symbol darauf, weißes Poloshirt, dunkelblaue Jeans, weiße Schuhe, orangefarbene Handschuhe

Dorsten

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen durchwühlten Unbekannte einen Container am Midlicher Kamp. Sie schraubten die Scharniere der Tür ab und bogen die Tür anschließend auf. Ob etwas aus dem Büro entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

An der Rudolf-Diesel-Straße brachen Unbekannte in eine Lagerhalle ein. Sie entwendeten mehrere große Kabeltrommeln in einem Sprinter, nachdem sie ein Rolltor gewaltsam hochgewuchtet hatten. Videoaufzeichnungen zeigen drei Personen, die am Montag (17.07.) gegen 01.40 Uhr die Trommeln verladen. Eine Person trug eine schwarze Jacke, eine helle Basecap und eine helle Hose, dazu helle Schuhe mit dunkler Sohle und Handschuhe. Der zweite Einbrecher hatte eine helle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose an. Dazu dunkle Schuhe und Handschuhe. Der Dritte trug eine helle Kapuzenjacke, eine dunkle Hose, helle Schuhe, eine schwarze Umhängetasche und Handschuhe.

Recklinghausen

Einen Firmenanhänger entwendeten unbekannte Täter von der Mainstraße. Der Anhänger wurde am Freitag, um 16.30 Uhr vor dem Firmentor abgestellt. Am Montagmorgen stellte man den Diebstahl dann fest. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

