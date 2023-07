Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Flucht vor Polizeikontrolle - 18-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen (04:30 Uhr) wollten Polizeibeamte einem 18-jährigen Autofahrer aus Dorsten anhalten. Er hatte dem Streifenwagen in einem Kreisverkehr An der Wienbecke (Höhe Luner Weg) die Vorfahrt genommen.

Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, gab erst Gas, flüchtete über die Bismarckstaße und die Hohefeldstraße, hielt dann kurzzeitig an. Drei Personen sprangen aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Der 18-Jährige fuhr weiter, verlor aber die Kontrolle über das Auto. Er kollidierte in Höhe der Straße Hohenkamp mit einem Baum und einem geparkten Fahrzeug. Dieses wurde gegen ein weiteres Fahrzeug und ein Garagentor geschoben. In der Garage wurde auch ein Auto beschädigt.

Der 18-Jährige hat keinen gültigen Führerschein, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde niemand verletzt.

Bei dem Unfall entstand insgesamt etwa 45.000 Euro Sachschaden. Beschädigt waren vier Autos, ein Baum und ein Garagentor.

Warum die drei Personen aus dem Auto flüchteten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell