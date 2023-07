Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannter nach sexueller Belästigung gesucht (Foto)

Recklinghausen (ots)

Wer kennt den Mann?

Am 14.01.2023 kam der bislang noch Unbekannte einer 29-jährigen Gladbeckerin auf der Friedrich-Ebert-Straße etwas zu nah. Um 5 Uhr morgens sprach der Mann sie an und fasste ihr mehrfach an den Arm und die Hüfte. Dabei versuchte er sie auch zu küssen. Der Vorfall ereigente sich etwa in Höhe der Friedrichstraße.

Nähere Hinweise und Fotos finden Sie auf dem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/110359

Hinweise zu dem Mann nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell