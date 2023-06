Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Jungen wollten Feuer legen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Im Thomas / Darperkamp;

Tatzeit: 28.06.2023, zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr;

Gezündelt haben offensichtlich Kinder am Mittwoch an mehreren Stellen in Borken-Weseke. Gegen 17.10 Uhr hatten sie versucht, mit einem Grillanzünder eine Hecke nahe einer Schule an der Straße Im Thomas in Flammen zu setzen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein nicht bekannter Zeuge die Tat beobachtet und den Brand noch im Entstehen ablöschen können.

Zwei weitere Taten spielten sich unweit davon am Darperkamp ab: Dort zündeten die jungen Täter in gleicher Weise den Kindersitz eines Fahrrads an. Im zweiten Fall stellte ein parkendes Auto ihr Ziel dar. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei Jungen daran einen Grillanzünder entflammten. Der Mann trat das Feuer aus, ehe es größeren Schaden anrichten konnte.

Die Jungen waren laut Zeugen im Grundschulalter; einer hatte blonde Haare und trug eine kurze Hose.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere im ersten geschilderten Fall, sich unter Tel. (02861) 9000 bei der zuständigen Kriminalinspektion I in Borken zu melden. (to)

