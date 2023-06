Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trio auf Beutezug durch Geschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neutorplatz;

Tatzeit: 28.06.2023, 16.30 Uhr;

Ein diebisches Trio hat am Mittwoch in einem Bekleidungsgeschäft in Bocholt die Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs und einer Mitarbeiterin auf sich gezogen. Seinen Ausgang genommen hatte das Geschehen am Nachmittag in den Shopping-Arkaden am Neutorplatz. Dem Detektiv und einer Mitarbeiterin war das Verhalten der drei jungen Männer aufgefallen. Einer von ihnen steckte Marken-T-Shirts im Gesamtwert von mehreren tausend Euro in eine Tasche, während seine mutmaßlichen Komplizen fortlaufend die Lage sondierten. Als der Ladendetektiv den Tatverdächtigen mit der Tasche ansprach, ergriff dieser die Flucht und warf dabei die Beute fort. Polizeibeamte konnten ihn am Bahnhof festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 31 Jahre alten rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Recklinghausen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Einleiten eines Strafverfahrens kam der Beschuldigte zunächst wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell