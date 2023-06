Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der L264

Bild-Infos

Download

Merzenich (ots)

Am Dienstagmorgen (13.06.2023), gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf der L264 bei Girbelsrath ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 41 Jahre alter Mann aus Nörvenich, der mit seinem Pkw die L264 in Richtung Merzenich befuhr, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 55-jährigen Mannes, ebenfalls aus Nörvenich. Der 41-Jährige, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, versuchte zunächst zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Er wurde jedoch von zwei Zeugen aufgehalten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Unfallverursacher drei Haftbefehle vorlagen, die Polizei nahm den Mann fest. Da beide Fahrzeugführer bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten, wurden sie zur medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell