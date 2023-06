POL-DN: Versuchter Einbruch in Sportgeschäft

Linnich (ots) - Drei bislang unbekannte Männer versuchten am Montag (12.06.2023) in ein Wohnhaus in der Mühlenstraße einzubrechen. Als sie hierbei gestört wurden, flüchteten sie mit einem Pkw. Etwa gegen 14:00 Uhr verschafften sich die drei Unbekannten Zutritt zu dem Grundstück des Einfamilienhauses. Als sie versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln, wurden sie vermutlich durch die Besitzerin des Hauses gestört, da ...

