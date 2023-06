POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

Kreuzau (ots) - Per Haftbefehl Gesuchter, mit nicht versichertem E-Scooter, unter Alkohol- und Drogeneinfluss, aus dem Verkehr gezogen! Am 10.06.2023, gegen 16.55 Uhr, befuhr ein 39jähriger Mann aus Kreuzau mit seinem E-Scooter, ohne Kennzeichen, die Straße "Friedenau" in Richtung Schneidhausen. Er fiel zudem auf, als er eine noch Rotlicht zeigende Ampel am Bahnübergang passierte. Dieser Vorgang wurde von einer ...

mehr