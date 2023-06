POL-DN: Mit Haftbefehl auf E-Scooter

Düren (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Dürener nach ersten polizeilichen Erkenntnissen mit seinem Pkw Fiat Panda die Valencienner Straße und bog von dort in die Schillingsstraße ein. Laut der Aussage einer Zeugin hat er dazu bereits an dieser Einmündung ein merkwürdiges Wendemanöver vollzogen. Nach ca. 20 Metern kam er in ...

mehr