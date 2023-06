Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch - Täter flüchten mit Pkw

Linnich (ots)

Drei bislang unbekannte Männer versuchten am Montag (12.06.2023) in ein Wohnhaus in der Mühlenstraße einzubrechen. Als sie hierbei gestört wurden, flüchteten sie mit einem Pkw.

Etwa gegen 14:00 Uhr verschafften sich die drei Unbekannten Zutritt zu dem Grundstück des Einfamilienhauses. Als sie versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln, wurden sie vermutlich durch die Besitzerin des Hauses gestört, da diese den Garten betrat. Laut Zeugenaussagen flüchteten die drei Einbrecher daraufhin in Richtung Degerstraße und stiegen kurz darauf an der Ecke Virneburgstraße/ Degerstraße in ein Fahrzeug. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen, vermutlich mit einem Kennzeichen aus Essen, gehandelt haben. Die drei Täter werden von den Zeugen wie folgt beschrieben:

etwa 170cm groß - zwischen 20 Jahre und 30 Jahre alt - schwarze Haare - mindestens einer der drei trug eine weiße Oberbekleidung

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell