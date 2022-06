FW Stockach: Herausfordernde Atemschutzübung in der Abteilung Wahlwies

Stockach-Wahlwies (ots) - Die Feuerwehr Stockach Abt. Wahlwies wurde am 12.06.2022 um 17:23 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich des Sportplatzes alarmiert. Auf einer Länge von ca. 10 Metern brannte trockenes Gras entlang einer Stützmauer zwischen Sportplatz und Waldorfkindergarten. Das Gras wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Im Einsatz waren 16 Feuerwehrangehörige, weitere 4 Feuerwehrleute waren im Gerätehaus in Bereitschaft. Die Polizei war ebenfalls mit an der ...

