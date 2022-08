Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Exhibitionist auf Kinderspielplatz

Schwalmtal-Amern (ots)

Drei junge Mädchen sind am Samstagnachmittag auf einem Spielplatz am Kockskamp in Amern einem Exhibitionisten begegnet. Sie hatten das Wetter an einem Tisch auf dem Spielplatz genießen wollen. Auf einer Parkbank in wenigen Metern Entfernung bemerkten sie einen älteren Herrn, dem sie zunächst keine Beachtung schenkten. Eine der Freundinnen bemerkte jedoch nach kurzer Zeit, dass der Mann offenbar seine Hose offen hatte und sich an sein Glied fasste. Die drei informierten eine Vertrauensperson, die dann die Polizei rief. Die Mädchen beschreiben den Mann sehr markant. Er habe einen weißen Bart gehabt und einen braunen Hut getragen. Bekleidet war er möglicherweise mit einer beigen Hose und einem karierten Hemd. Er soll ein Fahrrad mit Anhänger bei sich gehabt haben. An dem Anhänger soll sich auch eine Fahne befunden haben. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun Zeugen: Wer hat am Samstag im Bereich des Spielplatzes am Kockskamp in Amern verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter 02162/377-0. /hei (744)

