POL-BOR: Ahaus - Autofahrer fährt in Schlangenlinien - Alkoholtest schlägt an

Reken (ots) - Tatort: Reken - Maria Veen, Landsbergstraße; Tatzeit: 28.06.2023, zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr; Bargeld haben Unbekannte am Mittwoch in Maria Veen aus einer Gaststätte gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment, um im Schankraum Münzen und Geldscheine an sich zu bringen. Zu der Tat kam es am Nachmittag in einem Lokal an der Landsbergstraße. Die Polizei bittet ...

mehr