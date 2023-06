Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit gestohlenem iPhone aus Laden gerannt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Markt;

Tatzeit: 28.06.02023, 10.30 Uhr;

Zwei Männer haben am Mittwoch in Borken in einem Geschäft ein Smartphone gestohlen. Die Täter hatten den Laden am Markt gegen 10.30 Uhr betreten. Sofort versuchten sie, Mobiltelefone aus ihrer Sicherung zu reißen. Die Unbekannten entkamen mit einem blauen Apple iPhone14.

Die beiden Täter waren zwischen 20 und 30 Jahren alt, circa 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, hatten kurze dunkle Haare, einer trug einen Kinnbart. Bekleidet waren die Männer jeweils mit einem schwarzen Jogginganzug, einer davon mit Applikationen der Marke Adidas; beide Täter hatten zudem schwarze Kappen aufgesetzt, davon eine mit "NY"-Aufdruck.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell