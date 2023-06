Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert am Steuer

Bocholt (ots)

Unfreiwillig beenden musste ein Mann am Mittwoch in Bocholt seine Fahrt mit dem Auto: Ein Atemalkoholtest deutete bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 2,3 Promille hin. Polizeibeamte hatten ihn kontrolliert, als der Bocholter mit seinem Wagen am frühen Abend im Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo die Entnahme einer Blutprobe folgte um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Zudem schlug ein Drogentest positiv an. Die Polizeikräfte leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. (to)

