Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gute Vorsätze für das neue Jahr

Soest (ots)

So mancher nimmt sich im gerade begonnen neuen Jahr etwas vor: Mehr Sport, weniger Kalorien, kein Alkohol mehr und so weiter. Ein Taschendieb hat heute in einem Bekleidungsgeschäft an der Brüderstraße gezeigt, dass er sich vorgenommen hat, auch im kommenden Jahr von dem Geld anderer Menschen zu leben. Um die Mittagszeit entwendete er einer 66-jährigen Frau aus Soest ihr Portemonnaie aus der Handtasche. Bargeld, Papiere und Debitkarten wechselten den Besitzer. Das Nachsehen hat dabei wie immer das Opfer. Wie wäre es, wenn Sie sich vornehmen würden, im kommenden Jahr ihre Wertsachen am Körper zu tragen? Wenn Sie das dann auch noch länger als vier Wochen durchhalten ist der gute Vorsatz von manchem Taschendieb vielleicht dahin. Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei. (lü)

