Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall am Overweg

Soest (ots)

Am Dienstag, um 12:59 Uhr, kam es am Overweg zu einem Unfall. Eine 91-jährige Autofahrerin aus Möhnesee war mit ihrem Mazda in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs. Sie kollidierte seitlich mit einem Dacia, der gerade am rechten Straßenrand ein- oder ausparkte. Dabei wurde der 34-jährige Dacia-Fahrer leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 5000,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell