POL-MFR: (363) Stadtmauer mit Graffiti beschmiert - Täter festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Samstagvormittag (18.03.2023) wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtteil Langwasser leicht verletzt. Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise nach dem nicht bekannten Unfallverursacher. Gegen 11:15 Uhr stand der Fahrer einer Mercedes A-Klasse in der Gleiwitzer Straße in stadteinwärtiger Richtung bei Rotlicht an der Einmündung zur Gutshofstraße. Als die Ampel ...

