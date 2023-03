POL-MFR: (361) Hochwertige GPS-Module aus Traktoren entwendet - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Am Samstagabend (18.03.2023) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Erlangen-Bruck ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür zutritt zu einer Wohnung in der Judengasse und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Hierdurch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des ...

