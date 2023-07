Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am frühen Dienstagmorgen (03:30 Uhr) lösten unbekannte Einbrecher die Alarmanlage eines Ladenlokals am Wulfener Markt aus. Sie hebelten die Eingangstür auf und nahmen E-Zigaretten aus dem Kassenbereich mit. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Haltern am See

Zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter einen weißen Audi A4 von einem Park&Ride Parkplatz an der Weseler Straße. Auf dem Boden konnten Schleifspuren von Reifen festgestellt werden, sodass das Fahrzeug möglicherweise von den Täter weggeschleppt wurde. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag hebelten Unbekannte das Fenster einer Gaststätte auf einer Tennisanlage an der Blumenstraße auf. Sie nahmen einen geringen Bargeldbetrag mit und flüchteten in unbekannte Richtung

Einen Tresor mit Bargeld nahmen unbekannte Täter aus einem Bungalow am Breitenweg mit. In der Nacht zu Dienstag schlugen sie eine Fensterscheibe ein, legten den Fenstergriff um und gelangten so in das Gebäude. Im Schlafzimmer fanden sie die Beute.

Marl

Mit Schmuck als Beute füchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Kinderheimstraße. Der Einbruch passierte zwischen Freitag und Montag. Über eine Kellertür gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten die Räume nach Beute.

Hinweise zu den Einbrüchen und dem Autodiebstahl nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

