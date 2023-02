Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und EC-Kartenbetrug: Wer kennt diese Frau?

Kevelaer (ots)

Am 17.11.2022 entwendete eine bislang unbekannte Tatverdächtige in der Filiale eines Modegeschäftes an der Hauptstraße unbemerkt das Portemonnaie einer Kundin aus deren Rucksack. Anschließend wurde in einer Bankfiliale an der Busmannstraße mit der entwendeten EC-Karte aus der Geldbörse Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro abgehoben.

Die Tatverdächtige wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt, die Bilder sind unter folgendem Link zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/98698

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell