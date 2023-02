Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Wer kennt diesen Mann?

Goch (ots)

Eine Frau war am 28. Juni 2022 in einem Supermarkt an der Weezer Straße einkaufen und hatte ihre Handtasche am Rollator festgebunden. Unbekannte Täter entwendeten das Portemonnaie samt EC-Karte aus der Handtasche. Kurz nach dem Diebstahl wurde die gestohlene EC Karte an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Voßstraße eingesetzt. Es wurden zwei Abhebungen getätigt, im Wert von insgesamt knapp 2000 Euro. Ein Täter wurde von einer Überwachungskamera in der Bank gefilmt. Die Bilder sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/98680

Mit der Veröffentlichung der Bilder erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum abgebildeten Täter machen? Hinweise werden unter 02823 1080 von der Kripo Goch oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell