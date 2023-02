Kevelaer (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwoch (15. Februar 2023) in dem kurzen Zeitfenster zwischen 13:20 und 13:35 Uhr die Scheibe eines VW Golf Sportsvan eingeschlagen, der auf einem Parkstreifen in der Nähe einer Kita an der Schwester-Hermenegildis-Straße abgestellt war. Aus dem Wagen wurde eine Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Noch am selben ...

mehr