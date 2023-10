Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision auf Radweg

Die Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (28. September 2023) kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriges Mädchen aus Emmerich befuhr mit Ihrem Fahrrad den Radweg, welcher parallel zur Van-Gülpen-Straße in Emmerich verläuft. Das Mädchen fuhr in Fahrtrichtung Gerhard-Storm-Straße und bemerkte drei Mädchen auf zwei Fahrrädern (ein Mädchen saß auf einem Gepäckträger der beiden Fahrräder), welche aus der Einmüdung Sprickmann-Kerkernich-Straße auf den Radweg an der Van-Gülpen-Straße einbogen.

Die Mädchen befuhren damit den Radweg entgegen der ordnungsgemäßen Fahrtrichtung. Das 11-jährige Mädchen versuchte den beiden Fahrrädern auszuweichen, konnte eine Kollision mit einem der Fahhräder aber nicht mehr verhindern und stürzte wenige Meter weiter zu Boden. Das Mädchen verletzte sich durch den Sturz leicht und konnte die drei Mädchen wie folgt beschreiben:

Person 1:

- weiblich - ca. 15 bis 17 Jahre alt - schwarzer Hoodie - Jeanshose mit Löchern - fuhr eins der beiden Fahrräder

Person 2:

- weiblich - ca. 15 bis 17 Jahre alt - schwarzer Hoodie - Jeanshose mit Löchern - zwei Zöpfe - saß bei der ersten Person auf dem Gepäckträger

Person 3:

- weiblich - ca. 15 bis 17 Jahre alt - schwarzer Hoodie - blonde Haare - Zopf

Die Unfallverursacherinnen entfernten sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen melden sich bitte Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

