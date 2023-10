POL-KLE: Kreis Kleve - Sicherheit im Straßenverkehr: Polizei bietet weitere Termine für Pedelec-Trainings an

Kleve (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Freitag (29. September 2023) zwischen 00:30 Uhr und 17:45 Uhr die Beifahrerscheibe an einem blauen Opel Corsa ein und entwendeten mehrere Angelruten sowie Angelrollen. Der Opel parkte an der Klombeckstraße in Höhe der Lüdeckestrtaße. Mit der Beute flüchteten die ...

mehr