Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Waffen und Drogen aufgefunden

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Am späten Samstagabend erreichte die Gothaer Polizei ein Zeugenhinweis, dass ein 29-jähriger Mann in der Straße der Einheit trotz Waffenbesitzverbot eine Langwaffe in seiner Wohnung aufbewahren soll. Durch die daraufhin aufgenommenen Ermittlungen konnte der Verdacht bestätigt werden. Zudem konnte eine weitere männliche Person (39), welche ebenfalls in dem Haus wohnt, in Erfahrung gebracht werden, welche der eigentliche Eigentümer des Gewehrs sein sollte. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft fanden anschließend bei beiden Männern Wohnungsdurchsuchungen statt. Dabei konnten neben dem Luftdruckgewehr noch weitere Waffen, wie z. B. eine Pistole und ein Karabiner sowie ein Springmesser, und Munitionsteile beschlagnahmt werden. Außerdem waren beide Männer im Besitz von geringen Mengen Drogen, so dass gegen sie entsprechende Ermittlungsverfahren im Bereich des Waffengesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet wurden. (av)

