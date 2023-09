LPI-GTH: In Gartenhäuser eingebrochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - In der Nacht zum 02. September 2023 versuchte ein noch unbekannter Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenauallee einzudringen. Dieses misslang jedoch, so dass der Unbekannte unverrichteter Dinge wieder abziehen musste. Hinweise zum Täter oder Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0230188/2023 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr