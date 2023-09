Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken durch die Innenstadt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag Abend gegen 23.00 Uhr ereignete sich in der Marktstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW Audi zunächst gegen ein abgestelltes Fahrzeug stieß, anschließend mit einem Lichtmast kollidierte und beinahe noch in der Schaufensterscheibe eines angrenzenden Geschäftes landete. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Schlangenlinien fort und konnte letztendlich an seiner Wohnanschrift in Friedrichroda angetroffen werden. Ein Alkoholtest des 58-jährigen Fahrers ergab einen Wert von 2,36 Promille. Dieser musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen sowie seinen Führerschein vor Ort an die Kollegen übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (rak)

