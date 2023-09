Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Werkstatt- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Unbekannte entwendeten unter anderem Werkzeuge aus einer Werkstatt in der Straße "Hüttengrund". Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe zerstört. Neben dem Beuteschaden in Höhe von circa 1.500 Euro, wurde ein Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 30. August, 20.30 Uhr und gestern, 06.20 Uhr. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte, ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0228388/2023) entgegen. (jd)

