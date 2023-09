Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kabel entwendet- Zeugensuche

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute, 07.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf eine Baustelle in der Heinoldsgasse. Der oder die Täter drangen anschließend gewaltsam in die sich um Umbau befindlichen Mehrfamilienhäuser ein und entwendeten Kabel. Der Beuteschaden liegt nach ersten Einschätzungen bei mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0229236/2023) entgegen. (jd)

