Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch am Nachmittag in Straße "Wegelänge": Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen: Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus in der Straße "Wegelänge" in Kassel-Nordshausen. Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich deswegen so genau bestimmen, weil der Bewohner zu Hause war und durch Geräusche auf den Täter aufmerksam wurde. Allerdings bekam er den ungebetenen Gast nicht mehr selbst zu Gesicht. Der Unbekannte war über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus eingebrochen, hatte sich im Flur des Hauses ein Portemonnaie gegriffen und sofort die Flucht über die Haustür angetreten. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die gestern Nachmittag in Nordshausen möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

