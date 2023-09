Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter nach Auffahrunfall

Landstraße L 1027 (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der Landstraße L 1027 zwischen Leina und Gotha ereignete sich gestern gegen 15.55 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs. Am Abzweig Sundhausen musste ein 54-jähriger Fahrer eines PKW Citroen verkehrsbedingt an der dortigen Lichtzeichenanlage halten, als ihm ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes auffuhr. Bei dem Aufprall wurde der 54-Jährige verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten aufgrund der Unfallschäden abgeschleppt werden. Am Unfallort kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (rak)

