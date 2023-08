Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Wertgegenstände aus Taxi entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 11.40 Uhr die Auberlenstraße. Dabei beschädigte er zunächst einen Pkw Ford Fiesta, der dort am rechten Fahrbahnrand parkte. In der Folge streifte er noch linksseitig einen Pkw Fiat. An beiden Autos entstanden Sachschäden, die auf über 5000 Euro beziffert wurden. Der Verursacher flüchtete anschließend ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Winterbach: Unfallflucht

Zwischen Montagabend 20:30 Uhr und Dienstagnacht 00:20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein geparktes Kraftrad, welches auf einem Parkplatz in der Bachstraße stand. Hierdurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb verschaffte sich am Montag zwischen 17:40 Uhr und 18 Uhr auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem geparkten Taxi Am Stadtgraben und entwendete aus diesem einen Geldbeutel sowie ein Funkgerät. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag und Montag wurde in der Robert-Mayer-Straße in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Die Einbrecher drangen dort über ein Fenster gewaltsam ein und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

