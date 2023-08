Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstände, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Neresheim: Widerstand nach Sachbeschädigung

Nach einer Sachbeschädigung am Montag wurde ein alkoholisierter 15-Jähriger in Gewahrsam genommen. Kurz nach Mitternacht wurde der Jugendliche in der Frickinger Straße angetroffen, nachdem er dort in einem psychischen Ausnahmezustand ein Fenster herausgeschlagen hatte. Aufgrund Eigengefährdung sollte er anschließend in Gewahrsam genommen und in eine Klinik verbracht werden. Dieser Maßnahme versuchte er sich durch erheblichen Widerstand zu entziehen. Er beleidigte und bedrohte die Beamten vehement und versuchte sie zu beißen. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte verletzt. Der Jugendliche muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand verantworten.

Neresheim: Sachbeschädigungen

Im Bereich des Stadtgartens am Stadtgraben wurden am Sonntagfrüh mehrere Sachbeschädigungen gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass sämtliche Abschrankungen um ein neu errichtetes Schutzhäuschen in den Drainagegraben geworfen wurden. Auf dem Parkgelände selbst wurden insgesamt drei Wegweiser aus der Verankerung gerissen und verbogen, sowie zwei Hinweistafeln abgeschlagen. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Einbruch in Wertstoffhof

Im Zeitraum von Donnerstag, 18:15 Uhr, bis Samstag, 08:05 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte unerlaubt Zutritt zu einem Wertstoffhof in der Kreuzmühle. Hinweise zu dem Einbruch, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand, nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Widerstand nach Auseinandersetzung

Am Freitagabend kam es nach einem Fußballspiel am Eingang der Heimfans im Stadionweg zu einer Streitigkeit in deren Verlauf einer der beiden Kontrahenten Widerstand gegen Polizeibeamte leistete. Gegen 20:40 Uhr gerieten ein 55-Jähriger und einer Frau in einen Streit. Als eintreffende Beamte der Bundespolizei den Mann festhalten wollten, um eine weitere Eskalation zu verhindern, wehrte sich dieser dagegen. Bei dem Versuch sich aus den Haltegriffen herauszuwinden und die Hände der Beamten wegzuschlagen, wurde er zu Boden gebracht, um ihm Handschließen anzulegen. Auch hiergegen wehrte er sich weiterhin vehement. Im Zuge der Widerstandhandlung wurde der 55-Jährige sowie auch einer der Beamten verletzt. Der Mann wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht, bei dem Beamten trat Dienstunfähigkeit ein.

Bopfingen: Sachbeschädigung

In der Schillerstraße schlug ein bislang Unbekannter die Rückfahrkamera an einem dort geparkten Seat ab. Der Schaden wurde am Sonntag bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 35-Jähriger bog am Samstag, gegen 17 Uhr, mit seinem BMW die Bundesstraße kommend an der Einmündung Lorcher Straße nach links ab. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet er zu schnell zu weit nach rechts in den dortigen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf wurde er von der dort beginnenden Leitplanke ausgehebelt und nach rechts in den Graben abgewiesen. Hierbei kam der BMW letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: An Ampel aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag, gegen 14 Uhr, auf der Pfitzerstraße. In Folge von Unachtsamkeit fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes auf den vor ihm an der Ampel stehenden VW eines 25-Jährigen auf. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Toyota eines 80-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an PKW

Auf einem Parkplatz in der Nepperbergstraße wurden zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, bei einem Opel sowie einem BMW die Windschutzscheiben beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an PKW II

An einem Daimler, welcher zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 11:30 Uhr in der Georg-Stütz-Straße abgestellt war, wurde von unbekannten Vandalen der Lack beschädigt sowie der vordere rechte Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Samstagmorgen leistete ein Fahrradfahrer in der Remsstraße bei einer Verkehrskontrolle Widerstand, nachdem er zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist.

Gegen 1:20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Fahrrad die Ledergasse in Schlangenlinien. Als eine Polizeistreife ihn deswegen einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, reagierte der Fahrradfahrer zunächst nicht auf die Anhaltesignale. Erst als die Beamten dem Mann mit dem Streifenwagen den Weg in der Remsstraße abschnitten, hielt er mit seinem Fahrrad an. Der 21-Jährige zeigte sich aggressiv und versuchte erneut zu flüchten, weshalb die Beamten dem Mann Handfesseln anlegten. Daraufhin leistete er Widerstand. Der 21-Jährige konnte schließlich zu Boden gebracht und festgenommen werden. Auch während des Transportes leistete der Mann Widerstand. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

