POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:n

Blaufelden: Feuerwehreinsatz

Kurz vor 12:00 Uhr am Samstag wurde über die integrierte Leitstelle ein Feuer auf bei Feldarbeiten gemeldet. Im Bereich Hützeläcker zwischen Gammesfeld und Metzholz war ein abgemähtes Feld auf einer Fläche von circa 500 Quadratmetern in Brand geraten. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden. Die FFW Blaufelden war mit fünf Fahrzeugen und 40 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Gaildorf: Versuchter Autodiebstahl

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 6:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zum Inneren eines VW Golfs, welcher in der Bahnhofstraße geparkt war, indem er eine Scheibe einschlug. Offenbar wollte der Unbekannte den PKW entwenden, was jedoch misslang.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Obersontheim-Ummenhofen: 28-Jähriger nach Ruhestörung in Gewahrsam

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei gleich mehrfach in der Burgmehlstraße für Ruhe sorgen. Ein Anrufer hatte sich bereits gegen 23:15 Uhr über die Lautstärke aus der Wohnung eines 28-Jährigen beschwert. Eine Streife konnte hier zunächst für Ruhe sorgen. Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei einen weiteren Anruf, dass der 28-Jährige erneut laute Musik laufen lasse. Wieder wurde eine Streife zur Wohnung des Feierwütigen entstand. Unter Androhung des Gewahrsams wurde der Mann erneut zur Ruhe ermahnt. Gerade als die Beamten aus dem Haus waren und in ihren Streifenwagen steigen wollten, ertönte letztlich wieder laute Musik aus der Wohnung des 28-Jährigen. In der Folge musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

