POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Backnang: Brennender Mülleimer führt zu Schaden an Balkon Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Südstraße in Backnang zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine 21-jährige Bewohnerin warf einen Zigarettenstummel in einen Kunststoffmülleimer mit vollen Windeln. Diesen hatte sie auf dem Balkon stehen. Der Mülleimer geriet hierbei in Brand und entzündete Teile am Balkon. Der ...

mehr