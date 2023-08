POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 10:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Brennender Mülleimer führt zu Schaden an Balkon

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Südstraße in Backnang zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine 21-jährige Bewohnerin warf einen Zigarettenstummel in einen Kunststoffmülleimer mit vollen Windeln. Diesen hatte sie auf dem Balkon stehen. Der Mülleimer geriet hierbei in Brand und entzündete Teile am Balkon. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Backnang, die mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Schorndorf: Fahrzeugbrand

Am Freitagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Opel die Aichenbachstraße in Schorndorf. Plötzlich ging das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache aus. Der Fahrer konnte noch in eine Parkbucht einfahren. Nachdem er einige Zeit abgewartete hatte, versuchte er den Opel nochmals zu starten. Hierdurch kam es zum Brand der Bordelektronik. Die Feuerwehr Schorndorf, welche mit einem Fahrzeug und 8 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Waiblingen-Neustadt: Fahrgäste angepöbelt und Polizisten angegriffen

Am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, pöbelte ein 25-jähriger Fahrgast an der Bushaltestelle beim Rathaus in Waiblingen-Neustadt in einem Omnibus andere Fahrgäste an. Der Aufforderung des Busfahrers, den Omnibus zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Daher rief der Busfahrer die Polizei zu Hilfe. Als die Beamten den Mann aus dem Bus bringen wollten, schlug er einem Beamten mit der Hand ins Gesicht. Bei der nachfolgenden Festnahme wehrte er sich und verletzte hierbei einen Beamten leicht. Der Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Alfdorf, Rienharz: Einbruch in Vereinsheim

In Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 14:00 Uhr bis Freitagabend, 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in das Vereinsheim des Bezirksimkervereins Welzheimer Wald in Alfdorf, Rienharz ein. Hierbei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an. Gestohlen wurde jedoch augenscheinlich nichts.

Urbach: Brand wegen Unkrautbekämpfung

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, versuchte ein 75-jähriger Mann das Unkraut auf dem Weg seines Grundstücks mit einem Gasbrenner zu bekämpfen. Durch den Funkenflug geriet hierbei eine in der Nähe befindliche Thuja-Hecke in Brand. Dies bemerkte die 66-jährige Ehefrau des Mannes und kam helfend hinzu. Gemeinsam versuchten sie den Brand zu löschen, was misslang. Die Ehefrau wurde hierbei leicht verletzt und musste in der Folge durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Die Hecke konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr Urbach, die mit 3 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Sie brannte auf einer Länge von etwa 4 Meter ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Allmersbach im Tal: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum von Freitagabend, 22 Uhr, bis Samstagmorgen, 06 Uhr, brachen bislang Unbekannte in das Vereinsheim des SV Allmersbach ein. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an. Zur Art und der Höhe des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

