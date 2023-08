Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auto beschädigt und Unfall

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Auto beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 16:15 Uhr einen weißen Opel Astra mit silberner Farbe beschmiert. Hierdurch entstand an dem PKW Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf Straße

Am Freitag um kurz nach 12:00 Uhr wollte ein 19 Jahre alter VW-Fahrer von einem Firmengelände auf die L2218 einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Landesstraße fahrenden 50-Jährigen auf einem Suzuki-Motorrad. Der Motorradfahrer wollte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verhindern, kam dabei jedoch zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Der 50-Jähirige wurde in eine Klinik verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell