POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Gewerbebetrieb

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Winnenden: Unfallflucht Am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 20:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Irene-Kärcher-Straße geparkten Ford. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Winnenden hat die ...

