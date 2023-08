Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kinder warfen Steine von Brücke - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 20:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Irene-Kärcher-Straße geparkten Ford. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Ein Dieb versuchte zwischen Montag 13:30 Uhr und Donnerstag 13 Uhr in eine Gartenlaube auf einem Gartengrundstück "In den Trenkelen" zu gelangen. Hierzu wollte er eine Türe zur Gartenlaube aufhebeln, was jedoch misslang. Zudem zerstörte er einen Maulwurfschreck und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Steine auf Bundesstraße geworfen

Am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr haben bei der Anschlussstelle Waiblingen Süd Kinder von einer Brücke Steine auf Fahrzeuge geworfen, welche die Überleitung zur B 14 aus Stuttgart kommend befuhren. Hierbei wurden nach vorliegenden Erkenntnissen drei Fahrzeuge getroffen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro entstand. Bei der Tatörtlichkeit wurden drei Kinder von Zeugen gesehen, die nach dem Vorfall geflüchtet sind. Verletzt wurde bei dem Tatgeschehen niemand. Den Ermittlungen zufolge handelte es sich bei den Wurfgegenständen um kleinere Schottersteine, die vermutlich aus dem Makadam einer dortigen Baustelle entnommen wurden.

Die Kinder waren laut Zeugenbeschreibung etwa 10 Jahren alt. Eines der Kinder hatte lockige Haare und war mit einem auffallend gelben Oberteil und einer blauen Jeans bekleidet. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Auto beschädigt

In der Blumenstraße wurde zwischen Dienstag- und Freitagmorgen ein Pkw Mercedes mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug, das vor einem Friseursalon parkte, wurde von Unbekannte die Windschutzscheibe demoliert und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Unfall beim Abbiegen

Eine 53-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die K 1900 nach Klingen, verlangsamte dort ihre Geschwindigkeit und bog am Ortsbeginn nach links in ein Grundstück ein. Dabei übersah sie einen Motorrad-Fahrer, der sich im Überholvorgang befand und stieß mit dem Zweiradfahrer zusammen. Der 48-jährige Biker wurde hierbei schwer verletzt.

Kirchberg an der Murr: Motorradunfall

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ereignete, zog sich der 79-jährige Leichtkraftradfahrer schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Ein 56-jähriger Renault-Fahrer hatte die Burgstallstraße befahren und war bei der Einmündung Im Gehrn nach links abgebogen wobei er mit dem Zweiradfahrer zusammenstieß. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

