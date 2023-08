Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dieseldiebstahl, Einbrüche, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Rainau-Buch: Kraftstoff entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr etwa 200 Liter Kraftstoff aus einer Planierraupe, welche im Mühlweg abgestellt war. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Mittels weißer und schwarzer Farbe beschmierten bislang unbekannte Vandalen das Mauerwerk einer Fußgängerbrücke in der Eutighofer Straße mit verschiedenen Schriftzügen. Der Schaden in Höhe von etwa 800 Euro wurde am Dienstag bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbrüche in Baucontainer

Mehrere Baucontainer sind in der Nacht zum Donnerstag zur Zielscheibe von Einbrechern geworden.

Am Donnerstagfrüh wurde bekannt, dass zwei Baucontainer auf einer Baustelle in Waldstetten in der Hauptstraße aufgehebelt wurden. Dort entwendeten die Einbrecher ein Rührwerk im Wert von rund 400 Euro. Der entstandene Schaden an den Container beträgt etwa 500 Euro. An einer Baustelle "Auf der Höhe" in Straßdorf wurden im selben Zeitraum drei weitere Baucontainer aufgebrochen. Ein Nachbar bemerkte den Einbruchsversuch, daraufhin flüchteten die Einbrecher in einem Kombi in Richtung Ortsmitte. Der hierbei entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Tatzeit kann aktuell nur auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, denen in diesen Stunden etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell